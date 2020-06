"Love Life". HBO Max zapowiada 2. sezon serialu. Anna Kendrick pozostanie w obsadzie?

Premiera "Love Life" odbyła się pod koniec maja w HBO GO i już teraz zapowiedziany został 2. sezon serialu. Czy grająca główną rolę w 1. sezonie Anna Kendrick pozostanie w obsadzie?

"Love Life" - Anna Kendrick w 2. sezonie?

Serial "Love Life" to świeże spojrzenie na drogę od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz to, w jaki sposób ludzie, których spotykamy wpływają na to, jacy jesteśmy, kiedy decydujemy się zostać z kimś na zawsze. Główną rolę w tej odcinkowej komedii romantycznej gra Anna Kendrick. Właśnie ogłoszono, że powstanie 2. sezon. Czy dojdzie do zmian w obsadzie?

Nowy serial HBO stworzony jest jako serialowa antologia, której twórcą i jednym z showrunnerów jest Sam Boyd. W każdym sezonie produkcja śledzić będzie poszukiwania miłości innego głównego bohatera, a każdy z półgodzinnych odcinków przedstawi historię jednego z jego związków. Okazuje się jednak, że w 2. sezonie zobaczymy niektórych bohaterów z 1. serii. Także Anna Kendrick będzie pojawiać się okazjonalnie.

"Love Life" to pierwszy serial stworzy specjalnie z myślą o nowej platformie HBO Max. Będzie też pierwszym, który został przedłużony o kolejny sezon. Szczegóły dotyczące nowych odcinków pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że nowa bohaterka lub bohater "żył ze świadomością, że wie kto jest jego bratnią duszą, do momentu, w którym uznał, że jej (lub jego) małżeństwo nie działa tak, jak należy". Data premiery "Love Life 2" nie została jeszcze podana.

