"Lucyfer" - 5. sezon zakończy się z hukiem! Aimee Garcia zdradziła, co czeka widzów w finale serialu Netflixa

Jakiś czas temu Tom Ellis, czyli odtwórca tytułowej roli w serialu "Lucyfer" zapewniał, że finał będzie dla widzów satysfakcjonujący. Aktor nawiązał przy tym do zakończenia "Gry o tron" HBO, które wywołało burzliwą dyskusję w Internecie. Z historią Lucyfera i Chloe ma być jednak inaczej. W wywiadzie z Ellisem padło nawet zdanie o pozytywnym zakończeniu.

Niedawno głos w sprawie finału "Lucyfera" zabrała również Aimee Garcia. Aktorka, która wciela się w rolę Elli Lopez, w rozmowie z Entertainment Tonight stwierdziła, że 5. sezon zakończy się z hukiem!

Będę całkowicie szczera: kiedy powiedzieli mi, jak zakończy się serial, może to było trochę emocjonalne, ale pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było dotknięcie mojego serca. Myślę, że będziecie mieli podobną reakcję. Miłosna historia Pięknej i Bestii trwa. Będziecie płakać, a my wyrwiemy wam serca, ale zakończymy to z hukiem! — ujawniła Aimee Garcia.