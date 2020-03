"Lucyfer". Jak zmienił się piekielnie przystojny Tom Ellis? Zobacz wszystkie wcielenia walijskiego gwiazdora!

Jak zmienił się piekielnie przystojny Tom Ellis - odtwórca tytułowej roli w serialu "Lucyfer"? Od rozczochranego brzdąca przejawiającego talent muzyczny do złodzieja kobiecych serc! Zobacz wszystkie wcielenia walijskiego gwiazdora!

Tom Ellis początki

Tom Ellis urodził się 17 listopada 1978 roku w Cardiff. Aktor ma siostrę bliźniaczkę - Lucy Ellis. Prywatnie uwielbia tańczyć i grać w golfa. Ceni sobie twórczość Boba Marley'a, Freddy'ego Mercury'ego, Eltona Johna i zespołu The Beatles. Miłość do muzyki zaszczepiła w nim matka, która była nauczycielką muzyki.

Ellis wykształcenie aktorskie zdobył w Royal Scottish Academy of Music and Drama w Glasgow. Jego telewizyjny debiut przypada na rok 2001, kiedy to otrzymał możliwość wykreowania postaci Franka Bennetta z "Nice Guy Eddie". Swoją aktorską wartość udowodnił grając m.in. główną rolę w serialu „Miranda”, a także występując w 29 odcinkach serialu "EastEnders". Mogliśmy go też oglądać w finale trzeciej serii „Doktora Who”. Rynek na Wyspach Brytyjskich okazał się jednak dla niego za mały.

Po kilku gościnnych występach w amerykańskich serialach takich jak: "Once Upon a Time" i "Wirus", Tom został w końcu obsadzony w głównej roli w medycznym dramacie pt. "Rush". Eliss wcielił się w nim w postać lekarza, który nie pracuje w szpitalu, a swoje lekarskie usługi oferuje ludziom w Hollywood, a dzięki dobrym zarobkom może imprezować.

Telewizyjne początki Toma Ellisa

Tom Ellis jako "Lucyfer"

Międzynarodowy rozgłos i miliony fanów gotowych stanąć za nim murem przyniosła mu jednak dopiero rola Władcy Piekieł - postaci z serii komiksów "The Sandman" autorstwa Neila Gaimana w serialu "Lucyfer". Portret znudzonego diabła prowadzącego nocny klub w Los Angeles docenili nie tylko widzowie, ale również krytycy. Ellis w 2016 roku nominowany był do nagrody Teen Choice. -Myślę, że to, co naprawdę przyciągnęło mnie do roli Lucyfera, to możliwość zagrania postaci łączącej w sobie zarówno dramat, komedię, ale też akcję. - mówił jakiś czas temu walijski aktor.

Jak w tak przekonujący sposób udało się mu zbudować postać serialowego Szatana? Pomocna okazała się muzyka. -Uwielbiam tworzyć listy odtwarzania, które sugerują nastrój, ton, a nawet emocje bohaterów, w których się wcielam. - tłumaczył w jednym z wywiadów walijski gwiazdor.

Tom Ellis śpiewa w serialu "Lucyfer":

Zakochany jak diabli

Życie prywatne Toma Ellisa było do niedawna dość zagmatwane. W 2005 roku po raz pierwszy został ojcem. Jego ówczesna dziewczyna - Estelle Morgan urodziła wtedy ich córkę Norę Ellis. Związek aktorskiej pary nie przetrwał, a Ellis szybko znalazł pocieszenie u boku Tamzin Outhwaite, z którą wziął ślub 11 czerwca 2006 roku. Aktor dopuścił się jednak zdrady i para rozwiodła się po siedmiu latach małżeństwa w 2014 roku.

Owocami tej miłości są jednak dwie córki: Florence Elsie (ur. 17 czerwca 2008) i Marnie Mae (ur. 1 sierpnia 2012). Obecnie Tom Ellis jest szczęśliwym mężem Meaghan Oppenheimer, czego nieraz dawał wyraz w mediach społecznościowych. Córeczki są dla niego całym światem i jak zapewnia, to właśnie one pomogły mu udźwignąć ciężar sławy i nie zachłysnąć się nią.

Ogromną częścią mojego życia jest ojcostwo, a najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest bycie z dala od dziewcząt. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, że bardzo je kocham, a one kochają mnie.

Jak zmienił się piekielnie przystojny Tom Ellis? Zobacz wszystkie wcielenia walijskiego gwiazdora w galerii!