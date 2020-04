"Lucyfer". Nie będzie premiery 5. sezonu w tym roku! Dlaczego? Serial Netflixa wróci dopiero w 2021 roku?

Fatalne wieści dla fanów "Lucyfera". Nie będzie premiery 5. sezonu w 2020 roku. Widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo serial wróci z nowymi odcinkami najwcześniej w 2021 roku. Dlaczego?

Nie będzie premiery 5. sezonu "Lucyfera" w 2020 roku!

Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Widzowie czekający na premierę 5. sezonu "Lucyfera" muszą się uzbroić w cierpliwość, bo serial trafi na Netflix z dużym opóźnieniem. Pandemia SARS-CoV-2 komplikuje domknięcie 5. sezonu "Lucyfera" na tyle, że Netflix zdecydował się przesunąć premierę serialu na 2021 rok. Pierwotnie zapowiadano, że 5. sezon "Lucyfera" zostanie udostępniony widzom latem 2020 roku.

Wygląda na to, że koronawirus skutecznie pokrzyżował plany twórcom serialu. Ildy Modrovich już jakiś czas temu informowała na Twitterze, że ekipa serialu będzie musiała wrócić na plan, aby dokończyć zdjęcia do finałowego odcinka. Na razie się na to jednak nie zanosi. Zagrożenie związane z koronawirusem zapewne prędko nie minie.

Przypominamy, że 5. sezon "Lucyfera" planowano wyemitować w dwóch częściach. Czy w związku z dużym opóźnieniem, Netflix wynagrodzi fanom długie miesiące oczekiwania i w 2021 roku udostępni cały 5. sezon "Lucyfera" jednego dnia?

Będziemy informować na bieżąco!