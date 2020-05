"Lucyfer" sezon 5. Lucyfer i Chloe trafią do raju? W sieci pojawiło się osatatnie zdjęcie z planu finałowej serii!

W sieci pojawiło się zdjęcie z planu 5. sezonu "Lucyfera". To ostatnia fotografia, która powstała przed przerwaniem prac na planie. Widać na nim Lucyfera i Chloe, którzy są w iście rajskich okolicznościach. Co to może oznaczać?

Lucyfer i Chloe trafią do raju? Jeden z twórców "Lucyfera", Joe Henderson, opublikował zdjęcie, na którym widać Toma Ellisa (Lucyfer) i Lauren German, czyli serialową Chloe Decker. Zostało zrobione na planie 5. sezonu, tuż przed wstrzymaniem prac z powodu pandemii koronawirusa. 5. sezon będzie dłuższy! Odcinki serialu zostały mocno wydłużone!Zobacz więcej Bohaterowie "Lucyfera" leża na trawie w pięknych okolicznościach przyrody. Fani zaczęli podejrzewać, że fotografia sugeruje, iż Lucyfer i Chloe ostatecznie trafią do raju! Czy to możliwe? Czy Chloe będzie brała udział w zapowiadanym spotkaniu na szczycie? Prace na planie nowych odcinków "Lucyfera" zostały przerwane przed nagraniem finałowego odcinka. To może oznaczać, że premiera 5. sezonu będzie musiała zostać przełożona. Biorąc jednak pod uwagę to, że seria zostanie podzielona na dwie części, wcale nie musi tak być. Pierwotnie zapowiadano, że "Lucyfer" powróci 6 czerwca. Jak dotąd, ta data nie została ani oficjalnie potwierdzona, ani zanegowana. 6. sezon pod znakiem zapytania! Tom Ellis odrzucił ofertę!Zobacz więcej Zobacz galerię https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale