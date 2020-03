"Lucyfer". Tom Ellis podpisał już kontrakt na 6. sezon! Co z resztą obsady?

Tom Ellis jest zainteresowany występem w 6. sezonie "Lucyfera". Ulubieniec widzów podpisał już nowy kontrakt, który zobowiązuje go do dalszego udziału w produkcji Netflixa. Co z pozostałymi aktorami? Kto do niego dołączy?

Tom Ellis w 6. sezonie "Lucyfera" Serial "Lucyfer" nie został jeszcze oficjalnie przedłużony przez Netflixa, ale do mediów wyciekają kolejne informacje wskazujące na to, że 6. sezon jednak powstanie. Wygląda na to, że oficjalne ogłoszenie jest już kwestią czasu, bo zarówno twórcy serialu — Ildy Modrovich i Joe Henderson, jak i odtwórca tytułowej roli — Tom Ellis podpisali już nowe kontrakty dotyczące realizacji 6. sezonu "Lucyfera". Koniec związku Chloe i Lucyfera w 5. sezonie? Nowa informacja zasmuciła fanów serialu!Zobacz więcej Pozostali członkowie obsady "Lucyfera" podpisali z wytwórnią dłuższe kontrakty, które zobowiązują ich do kontynuowania przygody z produkcją, jeśli tylko Netflix zdecyduje o przedłużeniu serii. Fanom pozostaje już tylko czekać na oficjalne informacje w tej sprawie oraz premierę 5. sezonu "Lucyfera", która ma odbyć się w 2020 roku. Nieoficjalnie mówi się, że serial powróci na Netflix już 6 czerwca. 5. sezon składa się z 16 odcinków, których premiera zostanie podzielona na dwie 8-odcinkowe części. Wciąż nie wiadomo, czy — w związku z potencjalnym przedłużeniem serialu o kolejny sezon — scenariusze 5. sezonu będą musiały zostać zmienione.