"Lucyfer". Tom Ellis zdradził, jakie seriale oglądał podczas kwarantanny. Aktor poleca świetne tytuły!

Jakie seriale ogląda Tom Ellis? Teraz już wiadomo! Gwiazdor serialu "Lucyfer" w wywiadzie dla magazynu Men's Health opowiedział o swoich ostatnich serialowych odkryciach.

Tom Ellis zdradził, jakie seriale ogląda

Tom Ellis w rozmowie z Men's Health przyznał, że czas kwarantanny wykorzystał m.in. do nadrobienia serialowych zaległości. Aktor znany z roli Lucyfera Morningstara z serialu Netfliksa wymienił kilka tytułów, które bardzo mu się spodobały.

Jednym z seriali, które poleca Ellis jest 2. sezon "Dead to me" Netfliksa z Christiną Applegate i Lindą Cardellini w rolach głównych. Nowe odcinki "Już nie żyjesz" pojawiły się w bibliotece serwisu 8 maja. Tom Ellis oglądał też "Normal People", czyli poruszającą opowieść o miłosnych perypetiach Marianne i Connella. To adaptacja bestsellerowej książki Sally Rooney, którą The Guardian okrzyknął literackim fenomenem dekady.

Na jakie seriale natknąłem się podczas kwarantanny, aby podnieść się na duchu? Prawda jest taka, że ​​niewiele potrafi to zrobić. Widziałem jednak kilka bardzo dobrych rzeczy. "Normal People" było fantastyczne, 2. sezon "Dead to Me" również. - przyznał Ellis w rozmowie z Men's Health.

Jak się również okazuje, Tom Ellis jest wielkim fanem "Przyjaciół". Według aktora to serial, który wszyscy znają, jest zabawny i jak żaden inny potrafi poprawić humor w tych trudnych czasach.