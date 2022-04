"Lucyfer". Zagrał przystojnego diabła i zapadł się pod ziemię. Co dziś robi Tom Ellis? W długich włosach nie do poznania!

Tom Ellis, czyli odtwórca tytułowej roli w serialu "Lucyfer" to jeden z największych przystojniaków na naszym globie. Od finału serialu Netfliksa minęło trochę czasu, a szaleństwo związane z serial już nieco przycichło. Czym dziś zajmuje się przystojny aktor?

Tom Ellis początki

Tom Ellis urodził się 17 listopada 1978 roku w Cardiff. Aktor ma siostrę bliźniaczkę - Lucy Ellis. Prywatnie uwielbia tańczyć i grać w golfa. Ceni sobie twórczość Boba Marley'a, Freddy'ego Mercury'ego, Eltona Johna i zespołu The Beatles. Miłość do muzyki zaszczepiła w nim matka, która była nauczycielką muzyki.

Tom Ellis wykształcenie aktorskie zdobył w Royal Scottish Academy of Music and Drama w Glasgow. Jego telewizyjny debiut przypada na rok 2001, kiedy to zagrał postać Franka Bennetta z "Nice Guy Eddie". Swoją aktorską wartość udowodnił grając m.in. główną rolę w serialu "Miranda", a także występując w 29 odcinkach serialu "EastEnders". Mogliśmy go też oglądać w finale trzeciej serii "Doktora Who" oraz w serialu "Przygody Merlina", w którym wystąpił w długich włosach. Zdjęcie z tamtego okresu znajdziecie w galerii.

Rynek telewizyjny w Wielkiej Brytanii okazał się jednak dla niego za mały. Po kilku gościnnych występach w amerykańskich serialach takich jak: "Once Upon a Time" i "Wirus", został obsadzony w głównej roli w medycznym dramacie pt. "Rush".

Telewizyjne początki Toma Ellisa

Tom Ellis jako "Lucyfer"

Ogromny rozgłos i rzesze oddanych fanów przyniosła mu rola Władcy Piekieł w serialu "Lucyfer", czyli postaci z serii komiksów "The Sandman" autorstwa Neila Gaimana. Portret znudzonego diabła prowadzącego nocny klub w Los Angeles docenili nie tylko widzowie, ale również krytycy. Ellis w 2016 roku nominowany był do nagrody Teen Choice. Jak w tak przekonujący sposób udało się mu stworzyć postać serialowego Lucyfera? Pomocna okazała się muzyka. -Uwielbiam tworzyć listy odtwarzania, które sugerują nastrój, ton, a nawet emocje bohaterów, w których się wcielam. - tłumaczył w jednym z wywiadów walijski gwiazdor.

Tom Ellis śpiewa w serialu "Lucyfer":

Zakochany jak diabli

Życie prywatne Toma Ellisa było do niedawna dość zagmatwane. W 2005 roku po raz pierwszy został ojcem. Jego ówczesna dziewczyna - Estelle Morgan urodziła wtedy ich córkę Norę Ellis. Związek aktorskiej pary nie przetrwał, a Ellis szybko znalazł pocieszenie u boku Tamzin Outhwaite, z którą wziął ślub 11 czerwca 2006 roku. Aktor dopuścił się jednak zdrady i para rozwiodła się po siedmiu latach małżeństwa w 2014 roku. Owocami tej miłości są jednak dwie córki: Florence Elsie (ur. 17 czerwca 2008) i Marnie Mae (ur. 1 sierpnia 2012). Obecnie Tom Ellis jest szczęśliwym mężem Meaghan Oppenheimer, czego nieraz dawał wyraz w mediach społecznościowych. Córeczki są dla niego całym światem i jak zapewnia, to właśnie one pomogły mu udźwignąć ciężar sławy i nie zachłysnąć się nią.

Po finale "Lucyfera" jego kariera znacznie zwolniła

Tom Ellis wciąż czeka na rolę, którą powtórzy sukces serialowego Lucyfera. Wiadomo, że kilka lat temu brał udział w przesłuchaniach do serialu "Outlander", jednej z najpopularniejszych produkcji kostiumowych, która realizowana jest na podstawie sagi "Obca" Diany Gabaldon. W lutym 2022 roku pojawiła się informacja, że Ellis do obsady serialu "Washington Black", który zamówiła stacja Hulu.

Obecnie Tom Ellis koncentruje się przede wszystkim na rodzinie. Aktor nie pozostaje również obojętny na rosyjską agresję wobec Ukrainy - w mediach społecznościowych informuje o działaniach UNICEF-u, czyli organizacji humanitarnej działającej na rzecz dzieci.

Jak zmienił się piekielnie przystojny Tom Ellis? Zobacz w galerii!