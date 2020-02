"M jak miłość". Afera na osiemstce Mateusza! Impreza-niespodzianka zakończy się totalną klapą? [CO SIĘ WYDARZY]

Już wkrótce Mateusz będzie obchodził swoje osiemnaste urodziny! Z tej okazji znajomi postanowią zorganizować dla niego imprezę-niespodziankę. Czy to na pewno dobry pomysł? Sprawdź, co już wiemy!

Do Grabiny wprowadziła się Ala (Alicja Ostolska), siostrzenica lokalnego proboszcza! Dziewczyna mieszkała wcześniej w wielkim mieście i ciężko będzie jej odnaleźć się na wsi. Postanowi przenieść do Grabiny trochę swoich dawnych zwyczajów!

Już wkrótce Mateusz (Krystian Domagała) będzie obchodził swoje osiemnaste urodziny! Ala wraz z Ewą (Jowita Chwałek) postanowi zorganizować dla niego przyjęcie-niespodziankę. Nie przewidzą jednak, że w domu przed Mateuszem pojawi się... Lilka (Monika Mielnicka), która nic nie wiedziała o planowanej imprezie.

-Niespodzianka! - krzyknie Ewa. -No, to fakt - skomentuje zawiedziona Ala. Lilka nie będzie zachwycona pomysłem nowej koleżanki. Wciąż będzie martwiła się swoją ciążą. Zacznie też obawiać się, że Ala będzie chciał odbić jej ukochanego. Jak to się skończy?