"M jak miłość". Aktorzy wracają na plan! Małgorzata Pieczyńska zdradza, jak teraz wygląda ich praca

Ekipa serialu "M jak miłość" wraca do pracy i wszystko wskazuje na to, że nowy sezon serialu zgodnie z planem trafi do telewizji już jesienią! Sprawdźcie, jak teraz wygląda praca nad produkcją.

"M jak miłość" po wakacjach 2020 w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Epidemia koronawirusa wstrzymała prace na planach filmów i seriali, przez co wiele popularnych produkcji zakończy się w tym roku wcześniej niż pierwotnie przewidywano. Na całe szczęście teraz wszystko powoli wraca do normy. "M jak miłość" - zobacz streszczenia odcinków! Olek zostanie uniewinniony? Znowu będzie na wolności! Ekipa serialu "M jak miłość" wróciła na plan zdjęciowy już 16 maja! Małgorzata Pieczyńska, czyli serialowa Aleksandra Chodakowska, zdradziła w mediach społecznościowych jak wygląda jej praca w dobie pandemii. Julia Wróblewska zakochana! Aktorka pokazała swojego nowego chłopaka Przed rozpoczęciem zdjęć wszyscy członkowie ekipy filmowej zostali poddani testom na koronawirusa oraz przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa. - Cała ekipa "M jak miłość" odbyła szkolenie związane z bezpieczeństwem na planie w czasie epidemii. Wszyscy karnie w maseczkach, rękawiczkach, wydezynfekowani I przebadani na wirusa. Jesteśmy zdrowi i zaczynamy zdjęcia! - pisała na facebooku. Wszystko wskazuje zatem na to, że już jesienią 2020 roku będziemy mogli oglądać nowe przygody bohaterów serialu "M jak miłość". Ostatni odcinek przed wakacjami wyemitowany zostanie 26 maja. Zobacz galerię