"M jak miłość". Andrzej trafi do szpitala! To wszystko przez Ankę?

Wygląda na to, że w najbliższych odcinkach "M jak miłość" Budzyński trafi do szpitala! W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie, na którym serialowy Andrzej leży w szpitalnym łóżku, a u jego boku jest uśmiechnięta Anka... To jej wina? Sprawdź, co się wydarzy!