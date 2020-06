"M jak miłość". Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan wybrali już imię dla dziecka. Będzie takie samo jak syna Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan wybrali już imię dla dziecka. Okazuje się, że będzie to jedno z bardzo popularnych obecnie imion, nadawanych dzieciom. Czy pociecha znanej pary będzie miała na imię tak samo jak syn Małgorzty Rozenek-Majdan?

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan wybrali imię dla dziecka

Wkrótce na świat przyjedzie drugie dziecko Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana. Prawdopodobnie para spodziewa się synka i okazuje się, że szczęśliwi rodzice już jakiś czas temu wybrali dla niego imię. W rozmowie z portalem Jastrząb Post wyjawiła pewne szczegóły.

Kurdej-Szatan wspomniała, że gdy wybierała imię dla swojej pierwszej córki, szybko okazało się, że jest ono bardzo popularne. "Imię jest polskie, piękne, stare dość, tradycyjne i niestety okazuje się, że jest takich dużo. Trochę mnie to denerwuje. Jak wybraliśmy imię Hania, to wtedy w ogóle imię Hania nie było modne. Były same Zosie, Marysie. (...) Nagle się okazało, że tego roku urodziły się same Hanie. Teraz jest dokładnie to samo" - powiedziała aktorka.

Imię dla drugiego dziecka zostało wybrane w ciągu kilku dni. Basia i Rafał nie chcą z niego rezygnować tylko dlatego, że jest modne. "Już się zdecydowaliśmy i nie potrafimy inaczej mówić do tego dzidziusia, który jest u mnie w brzuszku. Nagle się okazało, że wszyscy tak nazywają swoje dziecko. I pomyślałam: "No nie". Albo zaraz będzie, że zgapiam, albo że nie mamy pomysłu. Były lata, że były Zosia, Marysie, Franki, Antosie i takie imiona, a teraz będzie rok innego imienia" - stwierdziła aktorka. Czyżby chodziło o imię "Henryk", które otrzymał syn Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana? Przekonamy się wkrótce.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news