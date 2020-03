"M jak miłość". Barbara Kurdej-Szatan oburzona decyzją o zamknięciu kin i teatrów z powodu koronawirusa?!

Gość (gość)

Popieram, wyjątkowo Barbarkę. Ale powiem wprost, że mam dosyć tego bezczelnego i podłego kłamstwa o rzekomej pandemii i rzekomym coronavirusie, podobnie zresztą, jak zmyślonych na potrzeby przyspieszenia depopulacji, rzekomych wirusów hiv i eboli, które nie zabijają, lecz to koncerny farmaceutyczne mordują przez zmuszanie do zażywania bardzo toksycznych pseudoleków, a to wszystko odbywa się na zlecenie chazarsko-satanistyczno-morderczej inkwizycji jezuickiej, która po ciuchu rządzi całym swiatem... Kuratorium to dało czadu z tym zamknięciem szkół... Banda głupców z wyższym wykształceniem, która wyżej sra, niż głowę ma... Przykro mi, lecz niestety wszystko, co napisałam jest prawdą, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie. Otóż bądzie pewni ludziska, że zbliża się i niebawem nastąpi (najdalej za kilka lat), wielki ucisk, przed którym ostrzega nas Słowo Boże, i który potrwa przynajmniej kilka lat... Ojcze w niebie, Stworzycielu dobry i sprawiedliwy, strzeż wszystkich dobrych ludzi, a zwłaszcza wszystkich wierzących według Biblii, nie przerobionej brudnymi łapami inkwizycji jezuickiej, abyśmy wytrwali do końca.

12.03.2020 09:00