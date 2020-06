"M jak miłość". Barbara Kurdej-Szatan włączyła się do akcji pomocy dzieciom! Zobaczcie nagranie gwiazdy

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, odbyła się akcja "EKO Pomoc ERP", gdzie przekazano laptopy do nauki online dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Gościeradowskiej w Warszawie. Basia Kurdej - Szatan, która nie mogła uczestniczyć osobiście w spotkaniu nagrała swoje życzenia dla dzieci! Szkoła z Targówka od lat bierze udział w różnych akcjach ekologicznych i konkursach. Z powodu pandemii koronawirusa musiała jednak, jak wszystkie inne placówki oświatowe, przejść na nauczanie on-line. Niestety nie wszystkie dzieci mają ku temu odpowiednie możliwości. W wielu domach brakuje komputerów, w rodzinach wielodzietnych jest ich niedostateczna ilość, a w innych dzieci zmuszone są dzielić komputer z rodzicami, którzy również pracują zdalnie.

Uczniowie w prezencie na Dzień Dziecka otrzymali od Europejskiej Platformy Recyklingu laptopy, aby móc je wykorzystać podczas e-lekcji. Był też aspekt edukacyjno - ekologiczny, dowiedzieli się czym jest tzw. Re Use, czyli ponowne użycie. We wręczeniu laptopów pomógł prowadzący - Kuba Adamiak oraz gwiazdy zaangażowane ekologicznie: Anna Powierza, Agnieszka Wielgosz, Madzia Wójcik i Oleg Riaszentsev, Maja Frykowska oraz Piotr Zelt. Wśród nich zabrakło Barbary Kurdej - Szatan, która spodziewa się drugiego dziecka. Dlatego nagrała ona specjalne życzenia na Dzień Dziecka z domu, gdzie w zajęciach online uczestniczy również jej córeczka Hania.

Kochane dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 28 na warszawskim Targówku! Życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Przede wszystkim mnóstwo radości, zdrówka, miłości! Słuchajcie, ja mam córę i też mamy zajęcia online. Wiem, że nie jest to łatwe, ale trzymam za Was bardzo mocno kciuki, żebyście miały same dobre oceny i żeby wszystko było dobrze. Całuję Was mocno! Pozdrawiam i życzę wspaniałego Dnia Dziecka - powiedziała w specjalnie przesłanym filmie Barbara Kurdej-Szatan