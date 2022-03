"M jak miłość". Chciała rozbić małżeństwo młodych Zduńskich! Magdalena Górska była gwiazdą seriali. Co dziś robi piękna aktorka?

Magdalena Górska nie była ulubienicą widzów "M jak miłość". Jej serialowa Ola próbowała rozbić małżeństwo Kingi i Piotrka Zduńskich. Co słychać u aktorki, która po około dziesięciu latach wróciła do grania? Zobaczcie, co dziś robi Magdalena Górska.

Magdalena Górska: kariera aktorska Magdalena Górska bardzo wcześnie rozpoczęła karierę aktorską. Kiedy była dzieckiem, mama zapisała ją do stworzonego przez nich Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty. Już jako dwunastoletnia dziewczynka debiutowała na deskach dorosłego teatru w sztuce "Bankructwo małego Jacka". Już trzy lata później widzowie poznali ją jako Sandrę z serialu Klan. Jej kariera aktorska nabrała rozmachu. Zagrała w wielu znanych i lubianych serialach, m.in. Kryminalnych, M jak miłość, "Plebanii" czy "Pierwszej miłości". W tym ostatnim wcieliła się w rolę Eweliny Kłosek - narzeczonej Bartka (Rafał Kwietniewski). Choć tych dwoje bohaterów połączyła miłość od pierwszego wejrzenia, Ewelina w dniu ślubu nie pojawiła się w kościele i... uciekła z Wadlewa z innym! Mówiąc o karierze aktorskiej Magdaleny Górskiej nie można zapominać też o filmowych produkcjach, w których zagrała. Wśród nich są między innymi Skazany na bluesa czy Testosteron. W 2004 roku aktorka ukończyła studia w Akademii Teatralnej w Warszawie. Jeśli chodzi o teatr, Górska debiutowała na deskach Teatru Ateneum, grała także w Teatrze Dramatycznym, Teatrze Współczesnym, Teatrze Komedia, Teatrze Capitol w Warszawie. Współpracowała z wieloma reżyserami teatralnymi i filmowymi Magdalena Górska: rozstania i powroty Aktorka kilkukrotnie "znikała" na dłużej z ekranów. To jednak nie znaczyło, że Górska porzucała aktorstwo. W czasie, gdy było jej mniej na ekranach naszych telewizorów, aktorka robiła karierę za naszą wschodnią granicą. Wystąpiła m.in. w kilku produkcjach białoruskich i rosyjskich (np. W czerwcu 1941 i ukraińskiej Tilki Kochanye, czyli "Tylko miłość"). Zagrała również główną rolę w serialu Front. W 2015 roku aktorka wróciła do gry w Klanie. W 2021 roku Magdalena Górska pojawiła się ponownie w Pierwszej miłości. Jak sama przyznała w wywiadach, w czasie, gdy zawiesiła nieco aktorstwo oddała się innej roli- macierzyństwu. W konsekwencji zamykałam się na życie zawodowe. Nie zawsze czułam się z tym dobrze. Bywałam rozdarta między domem a tęsknotą za planem. Teraz, kiedy dziewczynki mają prawie 10 i 5 lat, pojawia się więcej przestrzeni dla mojej pracy - powiedziała latem tego roku w wywiadzie dla "Rewii". Magalena Górska: życie prywatne Aktorka jest żoną reżysera Wojciecha Urbańskiego i mamą dwóch córek: Heleny i Niny. Warto wiedzieć, że Magdalena Górska napisała książkę dla dzieci pt. "Aliaszka".