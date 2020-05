"M jak miłość". Dominika Kachlik, czyli piękna i szalona Franka, która będzie próbowała zdobyć serce Pawła Zduńskiego! Ile ma lat? Gdzie jeszcze mogliśmy oglądać młodą aktorkę?

Kobiety w życiu Pawła Zduńskiego, jednego z głównych bohaterów serialu "M jak miłość", to zdecydowanie temat na osobny artykuł. Nie sposób zliczyć wszystkie wybranki jego serca, a wiele wskazuje na to, że na horyzoncie właśnie pojawiła się kolejna niewiasta, która będzie chciała go usidlić! To piękna i szalona Franka, w którą wciela się Dominika Kachlik. Ile ma lat? Gdzie jeszcze mogliśmy oglądać młodą aktorkę? Sprawdźcie!

"M jak miłość" odcinek 1516. we wtorek, 5.05.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Franka (Dominika Kachlik) pojawiła się w życiu Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek) niczym grom z jasnego nieba. Uciekająca panna młoda od razu namieszała w życiu obrotnego mężczyzny, starając się od początku przejąć kontrolę nad relację. Nic więc dziwnego, że Marysia uważa, że Paweł i Franka są dla siebie stworzeni! Wiele wskazuje na to, że Franka zostanie w "M jak miłość" na dłużej, więc warto przyjrzeć się aktorce, której bohaterka trochę namiesza w życiu głównych bohaterów! Franka zrobi z Pawła kryminalistę! Zduński da się wplątać w poważne kłopoty? Zobacz więcej KIM JEST DOMINIKA KACHLIK Dominika Kachlik urodziła się 14 sierpnia 1992 roku w Krakowie i w 2018 roku ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie. W 2017 roku otrzymała nagrodę Opus Film dla aktorki, "którą chcielibyśmy oglądać na ekranie telewizyjnym i filmowym" za role w spektaklach „Pibloktoq. Piosenki Marii Peszek” oraz „ICOIDI” na 35. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Po raz pierwszy na ekranie Dominika Kachlik pojawiła się w 2015 roku, gdy zagrała małe epizody w serialach "Przyjaciółki", "Krew z krwi 2" oraz "Aż po sufit". Następnie na chwilę pojawiła się w "Singielce", filmie "Autor Solaris" oraz zaliczała kolejne epizody w serialach "Komisarz Alex", "W rytmie serca", "Ślad", "Ojciec Mateusz" oraz "Na dobre i na złe". Pierwszy film kinowy z jej udziałem to "Diablo. Wyścig o wszystko" (2019), gdzie zagrała dziewczynę Krisa. Ponadto młoda aktorka pojawiła się jeszcze w serialach "Wojenne dziewczyny", "Ultraviolet", "Odwróceni. Ojcowie i córki", "O mnie się nie martw" oraz... "M jak miłość", gdzie gościnnie zagrała zupełnie inną bohaterkę niż teraz! Pierwsza większa rola przyszła wraz z serialem "Leśniczówka", gdzie Kachlik wciela się w Sylwię, a teraz będą mogli podziwiać ją widzowie "M jak miłość"! Zobacz galerię https://facebook.com/serialovetelemagazyn