"M jak miłość". Gwiazda serialu od kilku miesięcy leczy się w specjalistycznym ośrodku. Pojawiły się nowe doniesienia o jej stanie zdrowia

Julia Wróblewska swego czasu była jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia. Zadebiutowała na wielkim ekranie już w bardzo młodym wieku. Sławę przyniosła jej rola w filmie "Tylko mnie kochaj", w którym zagrała u boku Macieja Zakościelnego. W swojej filmografii, aktorka może się również pochwalić występami w świątecznych komediach romantycznych: "Listy do M" oraz "Listy do M 2". Telewidzowie z pewnością kojarzą też Julię Wróblewską z serialu "M jak miłość".

Gwiazda serialu "M jak miłość" w pewnym momencie musiała zrezygnować z pracy w zawodzie. Wszystko za sprawą zaburzeń osobowości typu granicznego. W związku z tym aktorka musiała się wyprowadzić na pół roku do ośrodka terapeutycznego. Mama Julii Wróblewskiej opowiedziała niedawno w tygodniku "Świat i ludzie" o stanie zdrowia córki oraz jej potencjalnych planach zawodowych.

Co ciekawe, młoda aktorka nie była zbytnio zadowolona z publikacji, która pojawiła się na jej temat. Julia Wróblewska na łamach swoich mediów społecznościowych wyznała, że jako osoba pełnoletnia nie życzy sobie, aby ktoś kontaktował się z jej rodziną i wypytywał o jej stan zdrowia lub plany zawodowe.

Odnosząc się do tego, co widziałam dziś w sieci, jeśli chciałabym mówić o tym, jak się czuję i moich planach, podzieliłabym się tym sama. Skoro tego nie robię, oznacza to, że tego nie chcę. (...) Proszę o niezawracanie głowy mojej rodzinie i niewyciąganie od niej informacji na mój temat (...) Jeżeli będę chciała się czymś podzielić, wyjdzie to ode mnie. Jestem dorosłą osobą i wypowiadam się sama za siebie - napisała jakiś czas temu w swojej relacji na Intagramie.