"M jak miłość". Gwiazda serialu ujawniła swoją orientację seksualną! "Zakochałam się w dziewczynie"

Marcjanna Lelek po raz pierwszy wystąpiła w serialu "M jak miłość" gdy miała raptem 8 lat. Od tego momentu telewidzowie mogli ją oglądać w roli Natalii przez blisko dwie dekady. Dwa lata temu aktorka poinformowała, że odchodzi z produkcji TVP, by móc się w pełni poświęcić studiom w łódzkiej szkole filmowej. Od tego momentu aktorka zniknęła ze świata mediów. Jednak za sprawą jej ostatniej deklaracji w mediach społecznościowych, o gwieździe "M jak miłość" znów jest głośno.

Marcjanna Lelek prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje blisko 40 tys. jej fanów. W swoim najnowszym poście aktorka z "M jak miłość" zdobyła się na szokujące wyznanie i przyznała, że od pół roku jest w związku z kobietą. Wyjawiła, że zakochanie spłynęło na nią jak "grom z jasnego nieba" i bardzo ciepło wspomina początki swojego związku. Nie wiadomo jednak, gdzie aktorka poznała swoją partnerkę oraz jak jej jest na imię.

Pół roku temu zakochałam się w dziewczynie. Dotychczas spotykałam się tylko z chłopcami, ale w sumie zawsze spodziewałam się, że to może mi się przydarzyć no i w końcu spotkałam dziewczynę tak zachwycającą, że mnie trafiło i trzyma. Long story short powiedziałam jej o tym i zapytałam czy będzie ze mną chodzić i się zgodziła. Był to ekscytujący i nieskomplikowany czas, nie musiałyśmy się jakoś szczególnie przełamywać, zakochanie na tych zasadach co zawsze - wyjawiła.