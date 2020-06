"M jak miłość". Iga Krefft jako Ofelia wspiera środowisko LGBT w nowej piosence. W teledysku Radek Pestka z "Top Model"

Iga Krefft, znana głównie jako Ula z "M ja miłość", zaprezentowała teledysk do piosenki "To do pana". Aktorka śpiewa pod pseudonimem Ofelia i porusza temat miłości, która nie ma podziału na płeć. W klipie pojawił się m.in. Radek Pestka z "Top Model".

Iga Krefft śpiewa i wspiera LGBT

Iga Krefft, znana widzom jako Ula z serialu "M jak miłość", rozwija swoją karierę jako wokalistka. Wiosną 2019 roku można ją było także oglądać w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zaprezentowała swoje wokalne umiejętności. Teraz zaprezentowała teledysk do piosenki "To do pana".

Aktorka śpiewa używając pseudonimu Ofelia. W utworze "To do pana" porusza temat miłości, w tym osób homoseksualnych.

Krefft poinformowała o premierze teledysku w mediach społecznościowych, tłumacząc zamysł piosenki w ten sposób:

Od zawsze byłam romantyczką. Miłość jest najważniejszym elementem naszego życia. Bez niej życie staje się puste. Miłość do Świata, natury, rodziny, partnera- to wszystko czyni nasze życie kompletnym. Tej miłości powinno być JAK NAJWIECEJ. Kiedy słyszę o tym, że komuś nie pozwala się kochać albo co więcej - karze się kogoś za to, że kocha- tracę wiarę w Świat. Nie jestem w stanie zrozumieć co jest złego w kochaniu. Jest to dla mnie absurd.

W klipie pojawiają się trzy pary - Magda Jagnicka z Kornelem Tomasikiem, Ania Dębicka z Oliwią Lis oraz zwycięzca 5. edycji programu "Top Model", Radek Pestka z Romanem Gelo. Każdy z nich zaprasza widza do swojego świata, dzieląc się codziennością i własną intymną sferą życia.

