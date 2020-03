"M jak miłość". Iga Krefft już w Polsce! Aktorka musi poddać się kwarantannie

Iga Krefft, czyli serialowa Ula z "M jak miłość", jest już w Polsce! Tak jak inni Polacy powracający z zagranicy, będzie musiał odbyć 14-dniową kwarantannę. Sprawdź szczegóły!

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Iga Krefft przebywa z Azji i ma utrudniony powrót do kraju, ze względu na wstrzymanie bezpośrednich lotów na tracie Bangkok-Warszawa. Gwiazda "M jak miłość" musiała szybko znaleźć alternatywny sposób na powrót do kraju.

Wszystkich fanów aktorki możemy już uspokoić. Iga Krefft bezpiecznie wróciła do Polski, o czym poinformowała swoim Instagramie. Udało jej się wykupić lot do Berlina, skąd autem przyjechała do Polski. Nie skorzystała z akcji #lotdodomu. Na lotnisku skontrolowano jej temperaturę ciała. Aktorka zwróciła uwagę na to, że wielu Europejczyków powracających z Azji nie stosuje odpowiednich środków bezpieczeństwa, np. nie noszą masek.

Teraz aktorka jest już w swoim domu, gdzie przebywa w towarzystwie swojego pieska. Tak jak inni Polacy powracający z zagranicy, będzie musiała odbyć 14-dniową kwarantannę. Czeka na pierwszą wizytę policji.