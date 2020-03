"M jak miłość". Iga Krefft utknęła w Tajlandii! Gwiazda TVP krytykowana przez Internautów!

Iga Krefft, wokalistka i aktorka, którą widzowie najbardziej znają z roli Uli w serialu "M jak miłość", miała w ostatnich dniach kłopoty. Młoda gwiazda... utknęła w Tajlandii, gdzie wybrała się na wakacje.

Chociaż o epidemii koronawirusa wiadomo od stycznia, a wyjazdy do Azji nie były zalecane przez polskie władze, to jednak odtwórczyni roli Urszuli Mostowiak postanowiła wybrać się na wymarzony wypoczynek do Tajlandii, czego gorzko pożałowała...

Pandemia koronawirusa jest coraz groźniejsza, więc Iga Krefft chciała jak najszybciej wrócić do Polski, ale tutaj napotkała na trudności pod postacią... cen biletów LOTu! Bilet relacji Bangkok - Warszawa wyceniono na 7785, 15 zł! Dla młodej gwiazdy to było zdecydowanie za dużo, ale wszystko wygląda na to, że Krefft udało się przebookować swój pierwotny lot powrotny.

Krystian Wieczorek miał test na obecność koronawirusa! "Miałem poczucie, że jestem petentem i intruzem"Zobacz więcej

Niestety zachowanie aktorki spotkało się z ogromną krytyką ze strony Internautów. W sieci możemy przeczytać takie komentarze jak m.in.:

8 marca było już ostro nakręcona akcja z koronaworiusem A Ty zamiast ogarnąć lot do Polski to opowiadasz o... różowym kolorze... weź Ty się w łeb poe***

Nie wiem, kim jesteś, ale pozwolę sobie skomentować sprawę wyjazdu do Tajlandii: Mądry Polak po szkodzie: wiedziałaś na co się piszesz, więc ponieś teraz godnie konswekwencje swoich (bezmyślnych?) decyzji, a nie jęcz i zachowaj choć trochę dumy, bo to żenujące i infantylne. Nie pozdrawiam

Zgadzacie się z tymi opiniami?