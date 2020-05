"M jak miłość". Ina Sobala odchodzi z serialu! Co stanie się z Agą i Łukaszem?

W ostatnim, 1518. odcinku "M jak miłość" Aga (Ina Sobala) zdradziła Asi (Barbara Kurdej-Szatan), że musi zmienić coś w swoim życiu i chce wyjechać. Razem z nową szefową ustaliły, że niedługo skończy pracę w bistro i będzie mogła wyjechać. Okazuje się, że rzeczywiście już nie zobaczymy tej postaci w serialu!

Ina Sobala właśnie zdradziła, że zdecydowała się odejść z "M jak miłość" i 1518. odcinek serialu był ostatnim z jej udziałem. Swoją decyzję ogłosiła na Instagramie.

Aktorka nie wyklucza jednak, że może jeszcze kiedyś wróci do serialu TVP, ale teraz skupia się na innych projektach.

Wiem, że wielu z Was bardzo polubiło moją bohaterkę i jestem z tego powodu ogromnie szczęśliwa 🙌 Nie chciałabym z nikim się żegnać, bo nigdy nie wiemy jak potoczą się nasze losy i kto wie, kto wie.... może kiedyś, jeśli będzie na to przestrzeń to wrócę jeszcze do pracy w Emce 💕 Aktualnie chciałabym jednak skupić się na nowych projektach, które na skutek pandemii musiały zostać wstrzymane i z wielką nadzieją patrzeć w przyszłość 🎭 - dodała.