"M jak miłość". Jakub Kucner zapowiada romans w serialu! O Rafała walczą dwie dziewczyny!

Jakub Kucner dołączył do obsady "M jak miłość" w 2019 roku i wciela się w policjanta Rafała Stadnickiego, który pilnuje porządku w Grabinie. Wkrótce na pierwszy plan wysunie się jego życie uczuciowe.

"M jak miłość" w poniedziałki i wtoreki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

W Grabinie pojawiła się siostra zmarłego policjanta Roberta (Filip Gurłacz), która nie jest grzeczną dziewczynką. Ala (Alicja Ostolska) postanowiła uwieść Rafała (Jakub Kucner), nie zważając na to, że jest to syn mordercy jej brata. Nie jest to jednak jedyna dziewczyna, która będzie kręcić się wokół przystojnego policjanta.

- Rafał będzie miał spory orzech do zgryzienia, szczególnie jeśli chodzi o dwie bardzo młode niewiasty - zdradza Jakub Kucner. - Będą go naciskały, robiły różne podchody i testowały jego odporność i wytrzymałość na stres - dodaje. Mister Polski 2017 przyznaje, że jego postać zdaje sobie sprawę z tego, że podoba się przedstawicielkom płci przeciwnej. Czy ostatecznie zdecyduje się na którąś ze swoich adoratorek?

Jakub Kucner dołączył do obsady "M jak miłość" na początku 2019 r. - Bardzo się cieszę, że ten wątek został rozbudowany, a postać Rafała bardzo się rozwinęła - zaznacza Kucner mówiąc o swoim bohaterze.

