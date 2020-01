"M jak miłość". Julia Wróblewska choruje na depresję? Aktorka wyjaśniła, co jej jest i jakie leki zażywa!

Jakiś czas temu Julia Wróblewska zdecydowała się opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych. Teraz wyjaśniła, z czym dokładnie się zmaga oraz, jakie leki przyjmuje. Co dolega młodej aktorce?

Julia Wróblewska cierpi na depresję?

Od premiery filmu "Tylko mnie kochaj", w którym debiutowała Julia Wróblewska mija 14 lat. Przez ten czas młoda aktorka niemal nie znika z polskiego show biznesu. Okazuje się jednak, że rozpoczęcie kariery w młodym wieku może niekorzystnie odbić się na psychice. Jakiś czas temu Wróblewska przyznała, że chodzi na psychoterapię, teraz wyjaśniła też, jakie leki zażywa i z czym to jest związane. Czy cierpi na depresję?

- Kilka dni temu na instastory opowiedziałam Wam o tym jak działają leki, które biorę ja i wiele osób, by mój stan psychiczny był stabilny. Wiem jak te leki są demonizowane wśród społeczeństwa, więc chciałabym obalić kilka mitów - napisała Julia przy zdjęciu, na którym pozuje z lekami. Dokładnie opisała, w jaki sposób konkretne medykamenty działają na jej układ nerwowy, przyznała też, że pomagają jej odzyskać równowagę psychiczną. - Celem jest przywrócenie równowagi hormonalnej w mózgu, nie ma tu mowy o żadnym otumanieniu, wręcz przeciwnie. Jak już pisałam, te leki nie powodują, że nie jestem sobą, a to że jestem sobą! Bo jeśli bycie sobą to leżenie tygodniami w łóżku, jedzenie raz na 2 dni, smutek i nienawiść do samej siebie, to ja dziękuję za taką mnie! - zauważyła.

W komentarzach od razu pojawiły się głosy dopytujące, czy Wróblewska ma depresję i w jaki sposób sprawdzić, czy cierpi się właśnie na to schorzenie. Odzywa się wielu młodych ludzi, którzy chcą poznać nazwy leków, o których pisze i mówi aktorka. Julia dodała więc sprostowanie do swojego wpisu:

Po 1, NIE choruję na depresję. Zmagam się z jednym z zaburzeń osobowości, które wywołuje kilka objawów podobnych do depresji wśród wielu innych i leki pozwalają mi się ich pozbyć. Na resztę nie ma lekarstwa i przechodzę psychoterapię od 2 lat. Zakończę branie leków wraz z psychoterapią. 2. To są leki NA RECEPTĘ. Musicie wybrać się do psychiatry i on, jeśli stwierdzi problem, przepisze Wam leki, które on uzna za dobre do Waszego problemu. Niekoniecznie te. Napisałam o nich, bo wiem o nich najwięcej (...)

