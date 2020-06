"M jak miłość". Julia Wróblewska jest w ciąży? Aktorka pochwaliła się ciążowym brzuszkiem!

Julia Wróblewska jest w ciąży? Młoda gwiazda "M jak miłość" na swoich profilach społecznościowych pochwaliła się zdjęciem, na którym eksponuje ciążowe krągłości! Czy to oznacza, że aktorka spodziewa się dziecka? A może przygotowuje się do nowego projektu filmowego? Sprawdźcie!

JULIA WRÓBLEWSKA JEST W CIĄŻY?

Julia Wróblewska przed kamerą występuje od dziecka, a popularność zdobyła popularność dzięki przeróżnym komediom romantycznym oraz roli w serialu "M jak miłość". Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcie pięknej aktorki wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych!

Wróblewska na foto zaprezentowała... ciążowy brzuszek! Czy to oznacza, że aktorka jest w ciąży? Nic bardziej mylnego, to po prostu charakteryzacja do nowej roli! Tak Julia napisała o projekcie:

Chicas 💕 Kręcimy film z @rezyser.zycia 😁 Pewnie niedługo będą efekty! @olivka_bosowska @juliakostera Co do mojego brzuszka, zapraszam na stories! 👌🏻

Julia Wróblewska zakochana! Aktorka pokazała swojego nowego chłopakaZobacz więcej

Co ciekawe, na zdjęcie nabrało się wielu obserwatorów Julii Wróblewskiej, którzy najwyraźniej nie raczyli przeczytać opisu zdjęcia. Za to zdążyli skomentować foto (pisownia oryginalna):

Chyba brzuszek rosnie 😜

Julka czy ty jesteś w ciąży? Jeśli tak to dużo mnie ominęło😂

Czy Ty julka jesteś w ciąży?

Co tak trzymasz rękę jak ciężarna?

Gratulacje kiedu urodzisz

Reżyser Życia od pewnego czasu realizuje krótkometrażowe filmy o ważnych społeczne tematach, które publikuje w serwisie YouTube. W filmie z "ciężarną" Julią Wróblewską zagrają m.in. Oliwia Bosowska oraz Julia Kostera.

Źródło: przeAmbitni.pl/x-news