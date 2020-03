"M jak miłość". Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pozują z córką. "Bardzo podobna do taty"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ostatnio chętnie publikują zdjęcia z dziećmi. Tym razem na fotografii pojawiła się ich córka, która zachwyciła fanów. Internauci

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel z córką

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, jak niemal wszyscy spędzają teraz czas w domu i zachęcają do tego samego swoich obserwatorów. Na ich profilach w mediach społecznościowych pojawia się sporo zdjęć z dziećmi.

Katarzyna Cichopek opublikowała właśnie fotografię z mężem i córką. Mimo że starają się ukryć tożsamość dziewczynki zakładając jej do zdjęcia okulary i czapkę, to internauci doszukują się podobieństwa do mamy lub taty. Zdania w tej kwestii są podzielone.

Jejku bardzi podobna do taty pozdrawiam🤗

Córka istna mamusia !

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news