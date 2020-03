"M jak miłość". Katarzyna Cichopek pokazała dzieci! Są bardziej podobne do niej czy Marcina Hakiela?

Katarzyna Cichopek do tej pory chroniła prywatności i nie pokazywała twarzy swoich dzieci. Teraz postanowiła zrobić mały wyjątek! Jak wyglądają jej pociechy? Są bardziej podobne do niej czy Marcina Hakiela? Sprawdźcie!

Katarzyna Cichopek pokazała dzieci!

Katarzyna Cichopek już od prawie 12 lat jest żoną tancerza, Marcina Hakiela, którego poznała podczas "Tańca z gwiazdami". Para ma dwójkę dzieci - 6-letnią Helenę i 11-letniego Adama. Do tej pory aktorka chroniła prywatność dzieci i nie pokazywała ich twarzy, ale teraz zrobiła wyjątek!

Gwiazda, podobnie jak spora część Polaków, dołączyła do akcji #zostańwdomu, by chronić się przed koronawirusem. Okazało się, że to dla niej, jej męża i dzieci doskonała okazja, by spędzić trochę czasu razem i razem potańczyć! Katarzyna Cichopek opublikowała zdjęcie całej rodziny, podpisując je następująco:

na profilu @hakiel_akademia_tanca opublikowaliśmy pierwszą choreografię do tańczenia na dywanie, dla dzieci. My tańczymy. Zapraszamy i Was. Nagrywacie swoje tance i nas oznaczajcie 😘

Fani byli zachwyceni i od razu zaczęli zastanawiać się, do kogo dzieci pary jurorów programu "Czar par" są bardziej podobne. A Wy jak uważacie? Są wierną kopią mamy czy taty?