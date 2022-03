"M jak miłość". Katarzyna Cichopek ślub brała dwa razy - w życiu prywatnym i w serialu. Przypominamy jej ślubne kreacje

Katarzyna Cichopek to jedna z najjaśniejszych gwiazd Telewizji Publicznej. Aktorka gra jedną z kluczowych postaci w serialu "M jak miłość", a od kilku lat współprowadzi także "Pytanie na śniadanie". Niedawna informacja o jej rozstaniu z mężem Marcinem Hakielem zaskoczyła niemal wszystkich. W galerii przypominamy ślubne kreacje aktorki, która niemal w tym samym czasie wyszła za mąż w życiu prywatnym i w serialu.

Katarzyna Cichopek zdobyła sławę dzięki roli Kingi Zduńskiej w telenoweli "M jak miłość". Gwiazda seriali, konferansjerka i gospodyni "Pytania na śniadanie" niedawno poinformowała opinię publiczną o rozstaniu z mężem.

Była żoną Karola Strasburgera przez ponad 30 lat. Ich szczęście przerwała tragedia Zobacz więcej

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel brali ślub w Zakopanem

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w marcu br. przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rozwodzą się po 14 latach małżeństwa. Przypominamy, że gwiazda "M jak miłość i tancerz poznali się w 2005 roku na planie "Tańca z gwiazdami". Ich miłość rodziła się na oczach niemal całej Polski. Zwycięzcy tanecznego show w 2008 roku wzięli ślub w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Miejsce to było dla nich symboliczne - to właśnie do Zakopanego zakochani udali się w pierwszą wspólną podróż. Ślub aktorki i tancerza był jednym najchętniej komentowanych wydarzeń showbiznesowych w 2008 roku.

Katarzyna Cichopek nie chciała wychodzić za mąż?

W 2014 roku aktorka zdobyła się na szczere wyznanie. W rozmowie z magazynem "Pani" ujawniła, że to Marcin Hakiel nalegał na ślub.

To on nalegał na ślub, mnie małżeństwo nie było potrzebne do szczęścia. Miałam u boku mężczyznę, z którym lubiłam spędzać czas, podróżować i to mi wystarczyło. Uważałam, że jest dobrze tak, jak jest. Ale dla Marcina małżeństwo było ważne i w końcu mnie przekonał. (...) Momentem, w którym zrozumiałam, że moje życie ma się diametralnie zmienić, było podjęcie decyzji, jakie nazwisko mam nosić. Męża czy rodowe? Wtedy wyszła na jaw moja niedojrzałość, bo nie umiałam rozstać się z własnym. Myślałam: Jak to, mam porzucić nazwisko mojego ukochanego tatusia? To była decyzja na całe życie, więc bardzo ją przeżywałam - powiedziała Katarzyna Cichopek.

Do tej pory Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel uchodzili za małżeństwo idealne. Para doczekała się syna Adama i córki Heleny. Więcej o rozstaniu aktorki i tancerza przeczytasz w naszym poprzednim tekście tutaj.

Katarzyna Cichopek i jej warszawski apartament. Zaglądamy do mieszkania gwiazdy TVP!Zobacz więcej

Ślub Kingi i Piotrka w "M jak miłość"

Nie wszyscy pamiętają, ale niedługo po zawarciu małżeństwa z Marcinem Hakielem, aktorka wyszła za mąż także w serialu TVP - ślub kościelny Kingi i Piotra Zduńskich nagrywano w 2009 roku. Widzowie zobaczyli ceremonię pod koniec lutego 2010 roku, a dokładniej w 725. odcinku "M jak miłość". Serialowa para wypowiedziała sakramentalne "tak" w kościele Świętej Katarzyny w Warszawie - to właśnie tam zrealizowano kluczowe sceny ślubne.

Dla Marcina Mroczka, czyli Piotra Zduńskiego była to absolutna nowość. Prywatnie aktor był wtedy jeszcze kawalerem. Mroczek dopiero kilka lat później, bo 20 lipca 2013 w Tarczynie poślubił modelkę Marlenę Muranowicz.

W galerii przypominamy ślubne kreacje Katarzyny Cichopek. Aktorka na ślubnym kobiercu stawała dwa razy - w życiu prywatnym i w serialu.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl