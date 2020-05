"M jak miłość". Katarzyna Cichopek zagląda w spodnie Marcina Hakiela! Para przesadziła z zabawą na TikToku?

TikTok to platforma, która coraz mocniej podbija życie polskich celebrytów. Serwis, który początkowo był zdominowany przez dzieci, teraz próbują zagarnąć dla siebie celebryci. Najpierw Julia Wieniawa PRZYPADKIEM pokazała fragment swojej piersi, a teraz... Katarzyna Cichopek zajrzała w spodnie swojego męża, Marcina Hakiela!

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel jeszcze jakiś czas temu uchodzili za jedną z najnudniejszych par polskiego showbiznesu. Ot, normalne małżeństwo, zero skandali i tym podobnych. Widać jednak, że Cichopek i Hakiel pragną lekko zmienić ten stan rzeczy!

Najpierw uczyli widzów tańca w programach śniadaniowych, a teraz swoją działalność postanowili przenieść na TikTok, gdzie nagrywają krótkie filmiki w rytm znanych przebojów. I nie byłoby w tym niczego kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że na jednym z ostatnich wideo Katarzyna Cichopek... zagląda w spodnie swojego męża. Marcin Hakiel nie pozostaje dłużny żony i zagląda w dekolt.

Część obserwatorów jest zachwycona i zwraca uwagę na dystans, jaki ma do siebie gwiazda "M jak miłość" i jej mąż. Inni jednak twierdzą, że filmik przekroczył granicę dobrego smaku, co w połączeniu z faktem, że większość użytkowników TikToka to dzieci, nie działa na korzyść pary.

Zgadzacie się, że Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przesadzili? A może po prostu dobrze się bawią? Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie!