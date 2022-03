"M jak miłość". Koniec sielanki u Patrycji i Łukasza! Jak poradzą sobie z kolejnymi problemami? [CO SIĘ WYDARZY]

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" pojawią się pierwsze problemy w związku Patrycji i Łukasza! Jak sobie z nimi poradzą? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" nowe odcinki w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Patrycja (Alżbeta Lenska) i Łukasz (Jakub Józefowicz) w końcu są razem i powitali na świecie wspólnego syna. Zamieszkali w leśniczówce w Grabinie i tam niestety skończy się sielanka...

W nowych odcinkach "M jak miłość" wcale nie będą mieli mniej problemów niż niedawno z Argasińskim (Karol Strasburger). Patrycja nie będzie dawała sobie rady z życiem na wsi, gdyż do tej pory przyzwyczajona była do luksusowego życia u boku męża. Zabraknie jej wygód i pani do sprzątania...

Niestety nie najlepiej będzie jej szła także opieka nad dzieckiem, będzie miała kłopoty z karmieniem i poczuje się zupełnie bezradna. Czy Łukasz poradzi sobie z problemami załamanej ukochanej? Jak im się ułoży? Czas pokaże!

