"M jak miłość". Krystian Wieczorek i Maria Szafirska zakochani do szaleństwa! Dzieli ich 17 lat, ale łączy wspaniałe uczucie! Długo ukrywali swój związek

Krystian Wieczorek to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Gwiazdor serialu "M jak miłość" jednak bardzo chroni swoją prywatność i niezbyt często mówi o swoim życiu osobistym. Gdy się otwiera, robi to zazwyczaj w swoich mediach społecznościowych, gdzie właśnie postanowił pochwalić się swoją piękną żoną. Parę dzieli 17 lat, ale łączy wspaniałe uczucie! Poznajcie historię ich związku!

Krystian Wieczorek to aktor, którego przedstawiać nie trzeba. Długo pracował na swoją pozycję. Popularność zapewniły mu seriale, począwszy od "Trzeciego oficera" i "Czasu honoru", przez "Plebanię", aż po "M jak miłość" i "Komisarza Aleksa".

W słynnej "Emce", jako Andrzej Burzyński, po raz pierwszy pojawił się w 2008 roku. Co ciekawe, nie była to jego pierwsza wizyta na planie "M jak miłość", bowiem cztery lata wcześniej... gościnnie pojawił się w kompletnie innej roli w jednym z odcinków! Gdy Krystian Wieczorek przyjmował rolę mecenasa Burzyńskiego, to z pewnością nie spodziewał się, że zwiąże się z serialem na całe lata, a już na pewno nie spodziewał się, że... to właśnie tam spotka miłość swojego życia!

Maria Szafirska w obsadzie "M jak miłość" pojawiła się w 2015 roku, gdy jeszcze była studentką łódzkiej Filmówki. Była to jedna z jej większych, pierwszych telewizyjnych ról. Na ekranie wcieliła się w Paulinę Lipską, nauczycielkę Ani. Przybranym ojcem Ani był mecenas Andrzej Burzyński, który w pewnym momencie bardzo zbliżył się do pięknej nauczycielki... W tym przypadku okazało się, że iskrzy nie tylko między serialowymi postaciami, ale także aktorami! Krystian Wieczorek - rocznik 1975 i Maria Szafirska - rocznik 1992 zdecydowanie mieli się ku sobie!

Para długo ukrywała swój związek. W pewnym momencie do Krystiana Wieczorka nawet przylgnęła łatka... wiecznego kawalera! Jednak gdy spotkał Marię Szafirską, wiedział, że to właśnie TO! Sam zresztą opowiedział o tym w "Pytaniu na śniadanie", gdzie powiedział:

Jak poznałem Marysię to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej - instancja wyższa. Mówi: już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa.

I stało się! W 2016 roku Maria Szafirska (dzisiaj Maria Wieczorek) oraz Krystian Wieczorek wzięli ślub. Cichy, bez kamer, w obecności najbliższych. W podróż poślubną wybrali się do Grecji. W marcu 2018 roku na świat przyszła ich córeczka, Aniela.

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska, chociaż dzieli ich 17 lat, doskonale się dogadują i cieszą sobą każdego dnia. Trudno chyba w polskim show biznesie znaleźć bardziej pozytywną parę. Nie dbają o obecność na ściankach, a po prostu są sobą i ze sobą. Oboje ciężko pracują, możemy podziwiać ich w kolejnych rolach, a następnie zobaczyć na Instagramie, że w swoim towarzystwie wciąż czują się jak para szaleńczo zakochanych nastolatków. Coś pięknego!

