"M jak miłość". Leon zacznie wywoływać ducha Kisiela! Zosia porozmawia ze zmarłym mężem? [CO SIĘ WYDARZY]

W jednym z nowych odcinków serialu "M jak miłość" grabarz Leon spróbuje wywołać ducha Włodka Kisiela, który ma ocenić, jaka przyszłość czeka związek Zofii i Roberta! Co z tego wyniknie? Sprawdź, co już wiemy!

Nowy bohater, grabarz Leon Nówka (Dariusz Toczek), już wkrótce nieźle namiesza w Grabinie! Mężczyzna zacznie interesować się Sonią (Barbara Wypych) i zaprzyjaźni się z Robertem (Krzysztof Tyniec), przez co szybko znajdzie się na celowniku Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska).

Już wkrótce Żak po raz kolejny podpadnie żonie i zacznie nad nim krążyć widmo rozwodu. Leon postanowi pomóc koledze. Wpadnie na pewien nietypowy pomysł. Zofia może trochę złagodnieć, gdy jej nowy związek otrzyma błogosławieństwo od jej zmarłego męża Włodka (śp. Jerzy Próchnicki).

A może by tak ktoś szepnął za tobą słówko? Jej pierwszy mąż - zaproponuje Leon.

On już nie żyje – zauważy Robert.

- No i o to chodzi - odpowie tajemniczo Nówka.

Grabarz, jako specjalista od śmierci, postanowi "wywołać" ducha Kisiela! Jakimś cudem Zofia da się przekonać do tego pomysłu i w jednym z nowych odcinków serialu "M jak miłość" w Grabinie zostanie przeprowadzony seans spirytystyczny! Jaki będzie tego efekt? Przekonamy się już niedługo!