"M jak miłość". Lilka będzie w ciąży! Mateusz wychowa nie swoje dziecko?

Lilka (Monika Mielnicka) padła ofiarą gwałciciela! Dziewczyna będzie załamana i nie będzie potrafiła się pozbierać. Wyrzuty sumienia będzie miał także Mateusz (Krystian Domagała), który nie zdołał ochronić ukochanej...

Monika Mielnicka udzieliła ostatnio wywiadu dla Super Expressu, w którym zdradziła garść szczegółów na temat dalszych losów swojej postaci. Potwierdziło się, że Lilka zajdzie w ciążę. Mateusz weźmie ją pod opiekę i zaakceptuje jej dziecko.

Jak się nawet okaże, że to nie dziecko Mateusza, on tez je przygarnie! Z tego co widać po nim, po jego postawie, są na to bardzo duże dowody. Jeżeli to jednak, jeżeli to będzie jego dziecko, to będzie podobnym mężem i ojcem do Lucjana. Bo jest odpowiedzialnym chłopakiem, a później będzie mężem.