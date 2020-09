"M jak miłość". Łukasz będzie kochankiem Anety?! Zacznie pracować w tym samym szpitalu [CO SIĘ WYDARZY]

Co czeka Łukasza w nowych odcinkach "M jak miłość"? Syn Marty zacznie pracować w szpitalu, gdzie pozna Anetę i Olka. Co z tego wyniknie? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" nowe odcinki w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Po tym jak Katia (Joanna Jarmołowicz) i Aga (Ina Sobala) opuściły Polskę, Łukasz (Jakub Józefowicz) został zupełnie sam. Teraz chłopak będzie musiał nowo przemyśleć swoje życie. Co czeka go w nowym sezonie? Paweł i Piotrek pobiją się na oczach matki! Pójdzie o Kingę?Zobacz więcej Wiele wskazuje na to, że Wojciechowski w końcu postanowi porzucić awanturnicze życie i skupi się na pracy rehabilitanta. Powodem takiej decyzji będzie zapewne chęć udowodnienia Katii i całej rodzinie, że jest w stanie odpowiedzialnie zaopiekować się córką i być dla niej prawdziwym ojcem. Łukasz zatrudni się w tym samym szpitalu, w którym pracują Olek (Maurycy Popiel) i Aneta (Ilona Janyst). Ze zdjęć, które pojawiły się w mediach społecznościowych wynika, że syna Marty połączą z Kryńską przyjacielskie relacje, które z czasem mogą nawet przerodzić się w coś więcej... Czy Olek może czuć się zagrożony? Jak dalej potoczą się losy Łukasza? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w nowych odcinkach "M jak miłość"! Zobacz galerię https://facebook.com/serialovetelemagazyn