"M jak miłość". Mikołaj Roznerski odwołał ślub z Adrianą Kalską? Aktor skomentował doniesienia!

W mediach raz na jakiś czas pojawiają się informacje o ślubie aktorów, znanych m. in. z "M jak miłość" - Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego. Choć aktorka już wiele razy mówiła, że od "papierka" jest dla niej ważniejsza relacja między ludźmi, to teraz pojawiły się nowe doniesienia.

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że przez obecną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, Mikołaj Roznerski zdecydował się przełożyć ślub, który miał odbyć się w wakacje.

Mikołaj stwierdził, że nie ma co się śpieszyć i organizować na szybko najważniejszego przyjęcia w życiu. Dlatego zrezygnowali z terminu wakacyjnego. Chcą, by ślub był jak z bajki, więc postanowili go przenieść na przyszły rok - donosił informator "Faktu".