"M jak miłość". Mikołaj Roznerski pokazał, jak się zmieniał! Jak wyglądał 15 i 10 lat temu?

Mikołaj Roznerski na Instagramie postanowił zaprezentować fotografię, którą wykonano w 2011 roku. Wówczas Mikołaj Roznerski kompletnie nie przypominał dzisiejszego przystojniaka!

Fani są w szoku! Pod zdjęciem możemy przeczytać takie komentarze jak m.in. (pisownia oryginalna):

Ale tak serio umiałeś/umiesz grać czy tylko do fotki? 🤔 😜🎶🎹

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski ogłaszają, że będą mieli dziecko! Zobacz więcej

To nie jedyna fotografia z przeszłości, jaką ostatnio pochwalił się Mikołaj Roznerski. Niedawno aktor opublikował swoją fotkę z 2004 roku bądź 2005 roku, na której jest razem z Sebastianem Stankiewiczem. Fotografia opatrzona jest opisem:

To chyba 2004 lub 5 r. Nie jestem pewny 🙄 ! Dwaj dobrze zapowiadający się lalkarze ( PWST Wydział Lalkarski dla wyjaśnienia 😜) Ja na pierwszym roku, a Stanky @sebastianstankistankiewicz na 3 . Mój debiut w kinie niezależnym, a Stanky to już był wyjadacz 😜. Film ,,Hiszpania,, Do znalezienia gdzieś na YouTube 😂😂 Miłego Państwu ☺️ #wspominki #stanky #kinoniezależne #cudownydzień #kino #aktor