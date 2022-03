"M jak miłość". Mikołaj Roznerski wraca myślami do początków swojej kariery. Już wtedy nie mógł oderwać wzroku od Adriany Kalskiej

Mikołaj Roznerski udostępnił w mediach społecznościowym nostalgiczny wpis, w którym wspomina początki swojej kariery aktorskiej. Na jednym ze zdjęć, które dodał aktor, możemy zobaczyć jego wpatrującego się w swoją byłą partnerkę, Adrianę Kalską.

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska

Mikołaj Roznerski znany m.in. z roli Marcina w serialu "M jak miłość" rozstał się aktorką Adrianą Kalską pod koniec zeszłego roku, czym wzbudził sensację w mediach. Doniesienia o zakończeniu związku aktorów były tym bardziej zaskakujące, ponieważ para uchodziła za jedną z najpiękniejszych par polskiego show biznesu. Choć od rozstania minęło już sporo czasu, to jak widać Mikołaj Roznerski wciąż wspomina byłą partnerkę.

Mikołaj Roznerski i jego powrót do przeszłości

Popularny aktor postanowił podzielić się ze swoimi fanami przemyśleniami związanymi z początkiem swojej kariery aktorskiej. W opublikowanym przez Mikołaja Roznerskiego poście możemy zauważyć kilka zdjęć, na których widzimy go na teatralnych deskach. We wpisie dołączonym do fotografii możemy przeczytać:

Pierwszy spektakl, który zobaczyłem to "Wiśniowy sad" w Teatrze Polskim we Wrocławiu w reżyserii Pawła Miśkiewicza w 2003 roku. Zakochałem się w wtedy w teatrze i tak zostało. To już moje 15 lat na scenach teatrów. Dziś Dzień Teatru. Dziękuje, że mogę być na deskach. Dziękuje moim kolegom. Dziękuje widzom. Dopiero się rozkręcam.

Warto zwrócić uwagę na to, że na jednej z fotografii możemy zobaczyć aktora obok byłej partnerki Adriany Kalskiej. Mikołaj Roznerski wpatruje się w Adrianę rozmarzonym wzrokiem. Warto zaznaczyć, że para aktorów występuje razem w sztuce Teatru Pozytywnego, "Boeing, boeing". Wciąż widują się również na planie "M jak miłość".

Z pełnym postem udostępnionym przez aktora można zapoznać się poniżej:

