"M jak miłość". Monika Mielnicka - serialowa Liliana zachwyciła na ramówce TVP! Zdetronizuje Julię Wieniawę?

Ma 20 lat, jest śliczna i nieprawdopodobnie zdolna... Monika Mielnicka, czyli Liliana Banach z "M jak miłość", właśnie zadebiutowała na czerwonym dywanie i od razu rzuciła wszystkich na kolana. W kuluarach konferencji prezentującej wiosenną ramówkę TVP szeptano, że ta dziewczyna ma wielką szansę na to, by zdetronizować Julię Wieniawę!

Liliana z "M jak miłość" na ramówce TVP

Monika Mielnicka, ubiegłoroczna maturzystka z Cicibora na Lubelszczyźnie, nie kryje, że aktorstwo to jej wielka pasja i... pomysł na życie. Zanim w 2016 roku jako szesnastolatka zadebiutowała w "Powidokach" Andrzeja Wajdy, zagrała w kilku przedstawieniach bialskiego Teatru Słowa. Dziś ma już na swoim koncie nagrodę za najlepszą kreację aktorską w filmie "Odbicie" (wyróżniło ją nią jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych "Open Space 2019"), udział w "Na Wspólnej" i "Lombardzie. Życiu pod zastaw" oraz rolę Lilki Banach w najpopularniejszym polskim serialu. W Lilkę wciela się od dwóch lat, ale dopiero teraz – jak żartuje – i ona, i jej bohaterka naprawdę się rozkręcają.

- Jestem pełna podziwu dla pani Aliny Puchały i kierowanego przez nią zespołu twórców pionu literackiego za to, co dla nas (Lilki i granego przez Krystiana Domagałę Mateusza – przypis red.) wymyślają i piszą. Gwałt, próba samobójcza, niechciana ciąża, dwa podejścia do oświadczyn... A to dopiero początek! Zapewniam, że widzowie nie będą się nudzić – powiedziała niedawno w jednym z wywiadów.

Monika Mielnicka - kim jest?

Monika Mielnicka pracuje także w dubbingu. Zaczęła od głównej roli - Nicole "Nick" Patterson - w serialu komediowym "AwanturNick" w serwisie Netflix. Później dostała tytułową rolę w filmie fabularnym "Kim Kolwiek", który był emitowany na kanale Disney Channel. Aktualnie dubbinguje jedną z postaci - Ao-Ki - w serialu animowanym "Gormiti" na antenie TVP ABC.

Wszystko wskazuje na to, że Monika Mielnicka ma przed sobą wspaniałą karierę i już wkrótce dołączy do grona największych polskich gwiazd młodego pokolenia. 20-letnia aktorka właśnie "zaliczyła" swój pierwszy w życiu występ na czerwonym dywanie. Wśród gości konferencji ramówkowej Telewizji Polskiej nie było chyba nikogo, kto nie zwróciłby na nią uwagi. W ciemnofioletowej mini i na 14-centymetrowych szpilkach prezentowała się po prostu zjawiskowo!

Czy chce zostać drugą Julią Wieniawą? - Podziwiam Julię za pracowitość i determinację w działaniu, ale nie lubię wchodzić w cudze buty – mówi gwiazda "M jak miłość". - Chcę być sobą - dodaje. Tak więc drżyj, Julio Wieniawo, bo nadchodzi Monika Mielnicka!