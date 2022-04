"M jak miłość" na starych zdjęciach. Jak wyglądały początki kultowego serialu Dwójki? Zobaczcie pierwotną obsadę na zdjęciach!

"M jak miłość" to już kultowa telenowela TVP. Od ponad 20 lat gości na ekranach naszych telewizorów! Serial "M jak miłość" okazał się przepustką do sławy dla wielu gwiazd - tu zaczynali Katarzyna Cichopek czy bracia Mroczkowie. W galerii publikujemy mnóstwo starych zdjęć z planu "M jak miłość". Zobaczcie, jak to wszystko się zaczęło.

Serial "M jak miłość" zadebiutował na antenie telewizyjnej Dwójki w 2000 roku. Losy rodziny Mostowiaków, ich znajomych i krewnych widzowie śledzą już od 20 lat! Obsada serialu na przestrzeni tych lat znacząco się zmieniła. Katarzyna Cichopek miała 18 lat, kiedy dołączyła do obsady kultowej telenoweli - dzisiaj ma w Polsce status gwiazdy. Bracia Mroczkowie także zaistnieli dzięki "M jak miłość". Nie każdy wie, że początkowo do roli bliźniaków Zduńskich przymierzani byli bracia Zacharzewscy, którzy jednak odmówili. Obecnie znani są m.in. widzom serialu "BrzydUla". "M jak miłość" ma już 19 lat! Zobacz, jak zmienili się bohaterowie!Zobacz więcej W kultowej produkcji Dwójki nie gra już m.in. Małgorzata Kożuchowska - rola Hanki, ukochanej Marka Mostowiaka sprawiła, że aktorka zdobyła ogromną popularność i sympatię widzów. Jej śmierci w kartonach uchodzi za kultową i jedną z najsłynniejszych scen w historii polskiej telewizji. Kacper Kuszewski, czyli serialowy Marek Mostowiak związany był z serialem "M jak miłość" przez 18 lat. Jego charakterystyczna fryzura nadal wzbudza zainteresowanie w mediach społecznościowych - memów i żartów z grzywką tworzącą literę "M" nie sposób zliczyć. "M jak miłość" na starych zdjęciach "M jak miłość" mimo upływu lat nadal budzi wielkie emocje. W galerii przypominamy, jak wyglądały początki kultowego serialu Dwójki. Zobaczcie, jak na starych zdjęciach prezentuje się obsada "M-ki". Kto przeszedł największą metamorfozę? Zobacz galerię