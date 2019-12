"M jak miłość" odcinek 1481. Dramat Pawła! Julka na jego oczach pocałuje Wernera! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1481. odcinku serialu "M jak miłość" Paweł będzie świadkiem miłosnych igraszek Julki i Wernera! Jak zareaguje na taki widok? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1481. w poniedziałek, 30.12.2019 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Paweł (Rafał Mroczek) nie mógł zdecydować się na poważne deklaracje i ostatecznie stracił Julkę (Joanna Kuberska). Próby pozbierania się po kolejnym miłosnym niepowodzeniu nie idą mu zbyt dobrze.

W 1481. odcinku serialu "M jak miłość" Julka będzie siedziała w bistro w towarzystwie Wernera. (Jacek Kopczyński) Gdy zobaczy, że Zduński się na nią patrzy, postanowi przytulić się do prawnika i pocałuje go! Wspólnik Andrzeja (Krystian Wieczorek) szybko zorientuje się, co jest grane:

- Sukces! Wszystko widział... Dość długo patrzył. Wiesz, zastanawiam się skąd ostatnio u mnie tak dobra passa - przyciągam same piękne kobiety? - zagai do Julki.

- No wiesz, jesteś fajnym facetem... - zacznie kręcić dziewczyna.

*- Nie wątpię. Każdy ma swoją piętę Achillesową, a moją jest próżność i łatwo to wykorzystać...Dziękuję ci Julka, otworzyłaś mi oczy. Bardzo mi pomogłaś!

Dla Pawła pocałunek Julki i Adama będzie ogromnym ciosem! Zacznie myśleć, że już nigdy nie uda mu się odnaleźć prawdziwej miłości! Czy załamany mężczyzna zrobi coś głupiego? Przekonamy się już wkrótce!

