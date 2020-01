"M jak miłość" odcinek 1482. Jakub znajdzie DNA na miejscu zbrodni! Odkryje całą prawdę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1482. odcinku "M jak miłość" Jakub spotka się z Marcinem i powie mu, że jest przełom w śledztwie! Czego dowiedział się policjant? Sprawdź szczegóły!

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) już bardzo długo prowadzi swoje śledztwo w sprawie Artura (Tomasz Ciachorowski). Na razie jednak nadal nie wie, co się z nim stało, ale znalazł ciało Darii (Ewelina Gnysińska). Czy w końcu pozna całą prawdę?

Jakub domyśli się, że Artur został zamordowany?! Wyciągnie to od Marcina?Zobacz więcej

W 1482. odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) spotka przypadkiem na treningu Jakuba, a policjant wykorzysta okazję i znów zacznie go wypytywać o sprawę Artura, uznając, że Chodakowski podejrzanie się ostatnio zachowuje i może coś ukrywać. Marcin oczywiście nie przyzna się do niczego, ale Karski nie do końca mu uwierzy. Postanowi więc opowiedzieć mu o przełomie w śledztwie, ale reakcja Chodakowskiego jeszcze bardziej go zaniepokoi.

- Nie czytałeś? Kilka dni temu był przeciek w internecie. Pojawiła się ciekawa informacja... Chodzi o zabójstwo tej psychiatry. Na miejscu zdarzenia znaleziono ślady DNA Artura...

- Tak myślałem, że to Artur ją zabił... Zresztą nie trafiłem nigdzie na tę informację, czasu nie mam. Mam nową robotę i wiesz od rana do wieczora! Nie mam czasu się zajmować...

Czy Jakub domyśli się w końcu, co wydarzyło się w domku nad jeziorem?

