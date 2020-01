"M jak miłość" odcinek 1482. Niepokojące odkrycie Izy! Ciotka Artura zna już prawdę o jego śmierci? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1482. odcinku serialu "M jak miłość" Iza odbierze telefon od ciotki Artura. Czego się od niej dowie? Sprawdź, co już wiemy!

Coraz więcej osób wie już, że Artur (Tomasz Ciachorowski) nie żyje. Informacja o jego śmierci nie dotarła jednak jeszcze ani do policji, ani do rodziny psychopaty. Jak długo jeszcze uda się zachować to w tajemnicy?

W 1482. odcinku serialu "M jak miłość" z Izą (Adriana Kalska) skontaktuje się ciotka Artura, która podzieli się z nią niepokojącymi informacjami. Okaże się, że kobieta skontaktowała się z wróżką, która przekazała jej niepokojąco trafną przepowiednię.

To dzięki niej uspokoiłam się, wyciszyłam... Jest jeszcze jedna sprawa, o której chcę ci powiedzieć. Pani Wiola już wcześniej wspominała, że Artur nie żyje. Ale wczoraj rozłożyła karty i zobaczyła, że Artur został zabity, a jego ciało zakopane!

Narzeczona Marcina (Mikołaj Roznerski) zrobi wszystko, aby nie zdradzić przed kobietą, że zna całą prawdę o śmierci psychopaty. W środku będzie jednak całkowicie przerażona! Czy prawda już wkrótce wyjdzie na jaw?