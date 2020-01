"M jak miłość" odcinek 1482. Olek może czuć się bezpiecznie? Olewicz na zawsze zniknie z jego życia? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1482. odcinku "M jak miłość" Olewicz odwiedzi Olka i przyzna, że sprawę szantażu uważa za zamkniętą i zniknie z jego życia. Czy Chodakowski może mu zaufać? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1482. w poniedziałek, 6.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Po tym jak Olek (Maurycy Popiel) uratował życie Eli (Ewa Domańska), żonie Olewicza (Tomasz Dedek), szantażysta miał duży dylemat - czy nadal szantażować Chodakowskiego czy z wdzięczności mu odpuścić. Teraz podejmie decyzję!

W 1482. odcinku "M jak miłość" Olek uzna, że Olewicz i tak niedługo zgłosi się na policję, więc lepiej będzie jak sam się przyzna. - Nie dam rady żyć dłużej w takim napięciu. Jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji... Zgłosić się na policję i powiedzieć, jak było - powie Marcinowi (Mikołaj Roznerski). Jednak niedługo później sytuacja całkowicie się zmieni! Olewicz odwiedzi Chodakowskiego i powie, że jest mu bardzo wdzięczny za pomoc i chce zakończyć sprawę szantażu.

- Chciałem panu powiedzieć, że wszystkie rachunki między nami uważam za zamknięte. Już nigdy, panie doktorze, ten temat nie wróci. Nigdy już niczego od pana nie będę chciał - powie.

Olek na początku nie będzie mógł w to uwierzyć, ale Olewicz przysięgnie, że będzie milczał. - To, co pan już zrobił dla mojej żony, definitywnie zamyka wszystkie sprawy między nami - zapewni. Czy Olek rzeczywiście może już spać spokojnie?

