"M jak miłość" odcinek 1482. Pijany Olek zaatakuje Krajewskiego! Nie znosi kochanka matki? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1482. odcinku serialu "M jak miłość" kompletnie pijany Olek weźmie się za przesłuchiwanie Roberta Krajewskiego, nowego partnera jego matki. Sprawdź, co się wydarzy!

Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska), matka braci Chodakowskich, związała się z Krajewskim (Grzegorz Wons), ojcem Leszka (Sławek Uniatowski). Synom kobiety nie do końca podoba się nowy partner kobiety i już wkrótce wyraźnie dadzą o tym znać!

W 1482. odcinku serialu "M jak miłość" kompletnie pijany Olek (Maurycy Popiel) pojawi się na spotkaniu z Robertem i Aleksandrą. Postanowi urządzić mężczyźnie przesłuchanie. - Jakie pan ma plany względem naszej mamy? - zapyta.

Matka spróbuje go powstrzymać, ale on nie da za wygraną. - Ale, że co? Pytanie jest jak najbardziej na miejscu… - krzyknie. Krajewski spróbuje robić dobrą minę do złej gry i obróci całą sytuację w żart. - Plan jest taki, że zjemy tu kolację, a potem może przejdziemy się na spacer... I wtedy już pewnie będzie wypadało się pożegnać!

Taka odpowiedź jednak nie usatysfakcjonuje pijanego lekarza. - A tak bardziej... długofalowo? - dopyta. Robert powoli zacznie tracić cierpliwość. - A może pan określić, jaki mniej więcej zakres czasu pana interesuje? Wtedy będę się mógł ustosunkować bardziej precyzyjnie... - mruknie do Olka.

Aleksandra spali się ze wstydu. Czy bezmyślne zachowanie jej syna przekreśli jej szanse na nowy związek? Przekonamy się już wkrótce!