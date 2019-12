"M jak miłość" odcinek 1483. Katia skontaktuje się z Łukaszem! Zabierze mu dziecko?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1483. odcinku "M jak miłość" Łukasz nadal będzie szukał Katii. Ta w końcu do niego zadzwoni, ale Wojciechowski nie usłyszy tego, czego by chciał... Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1483. we wtorek, 7.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Katia (Joanna Jarmołowicz) wściekła się, że Łukasz (Jakub Józefowicz) nie traktuje jej poważnie i wyjechała z Warszawy. Wtedy dopiero Wojciechowski zaczął się nią interesować i jej szukać. Na razie bez skutku...

W 1483. odcinku "M jak miłość" Otar (David Gamstemlidze) spotka się z Martą (Dominika Ostałowska) i powie jej, że na jej prośbę rozmawiał z Katią, ale ona jest uparta i nie chce dać Łukaszowi drugiej szansy. Gruzin doda, że myślą o powrocie do swojej ojczyzny. Nieco później dziewczyna postanowi jednak skontaktować się z Wojciechowskim i zadzwoni do niego. Niestety znowu go odrzuci i wprost powie mu, żeby zostawił ją w spokoju!

Czy Katia jeszcze zmieni zdanie czy wychowa dziecko sama? Tego dowiemy się wkrótce!

