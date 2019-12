"M jak miłość" odcinek 1485. Kisielowa przyłapie Roberta z inną? Dojdzie do kolejnej awantury! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1485. odcinku "M jak miłość" Kisielowa i Robert znów ostro się pokłócą! O co im pójdzie tym razem? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1485. we wtorek, 14.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Związek Zosi (Małgorzata Rożniatowska) i Roberta (Krzysztof Tyniec) jest bardzo burzliwy. Ostatnio znowu się pogodzili, a Kisielowa wróciła do mieszkania męża, ale wygląda na to, że to nie koniec przygód!

W 1485. odcinku "M jak miłość" między małżonkami dojdzie do kolejnej awantury. Wszystko dlatego że Zosia zauważy, że jej mężowi spodobała się jedna z chórzystek kościelnych! Sprawy nie polepszy fakt, że Robert będzie unikał wykonywania obowiązków domowych. To już będzie dla Zosi za wiele! Kisielowa przepędzi męża z domu, rzucając w niego butami!

Później seniorka spakuje swoje walizki i postanowi znowu wrócić do Mostowiaków! Czy te małżeńskie kłótnie się kiedyś skończą?

