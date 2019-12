"M jak miłość" odcinek 1485. Lilka zostanie zgwałcona! Nie zgłosi tego na policję?! [CO SIĘ WYDARZY]

Wkrótce niewinna impreza skończy się dla Lilki tragicznie. W 1485. odcinku "M jak miłość" dziewczyna Mateusza zostanie zgwałcona! Powie o tym Mostowiakowi? Zgłosi to na policję? Sprawdź, co już wiadomo!

Lilka (Monika Mielnicka) i Mateusz (Krystian Domagała) ciągle napotykają różne przeszkody na swojej drodze. Jednak to, co wydarzy się po Nowym Roku w "M jak miłość" przebije wszystko! Co ich spotka?

W 1485. odcinku "M jak miłość" para wybierze się na imprezę. Podczas zabawy na chwilę się rozdzielą i Lilka zniknie na jakiś czas. Kiedy Mateusz będzie jej szukał, ta zostanie napadnięta i brutalnie zgwałcona! Po wszystkim dziewczyna wróci do domu, a Mostowiak od razu domyśli się, że stało się coś bardzo złego...

- Boże, Lilka… Kto ci to zrobił?!

– Nie wiem, niczego nie pamiętam, urwał mi się film…

– Zadzwonię na pogotowie i na policję!

– Nie! Błagam, przysięgnij mi, że tego nie zrobisz!

– Trzeba to zgłosić! Oni mają swoje sposoby, żeby… Proszę cię…

– Nie!!! Pamiętam tylko jego głos… Jak mnie wyrzucił z samochodu… powiedział, że… jeśli komukolwiek powiem, co się stało, to wróci i jeszcze raz zrobi mi… to samo… Błagam, ja chcę zapomnieć! Tego nie było, rozumiesz?!(…) Jeśli mnie kochasz, nikomu nic nie powiesz…

– Lilka…

– Przysięgnij! Nie wypuszczę cię stąd, dopóki mi nie przysięgniesz!

Czy Lilka postawi na swoim czy posłucha Mateusza? Zgłosi gwałt? Kto ją skrzywdził? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach "M jak miłość'!

