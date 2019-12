"M jak miłość" odcinek 1485. Mateusz znów wda się w bójkę! Odkryje, kto zgwałcił Lilkę? [CO SIĘ WYDARZYY]

W 1485. odcinku "M jak miłość" Mateusz zacznie swoje śledztwo w sprawie gwałtu na Lilce. Najpierw porozmawia z kolegą, który organizował wtedy imprezę, ale nagle dojdzie między nimi do bójki! Dlaczego? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1485. we wtorek, 14.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Wkrótce Lilka (Monika Mielnicka) i Mateusz (Krystian Domagała) wybiorą się na pozornie niewinną imprezę urodzinową ich kolegi, Mikołaja (Jan Przanowski). Niestety dojdzie tam do tragedii - Lilka zostanie odurzona narkotykami, wsiądzie do obcego auta i zostanie zgwałcona!

Lilka zostanie zgwałcona! Nie zgłosi tego na policję?!Zobacz więcej

W 1485. odcinku "M jak miłość" Lilka poprosi Mateusza, by nikomu nie mówił, co się stało. Mostowiak niechętnie jej to obieca, ale postanowi i tak szukać sprawcy na własną rękę. Dlatego spotka się z Mikołajem i zapyta go, jak wyglądał samochód, do którego wsiadła Lilka. Ten jednak, zamiast mu odpowiedzieć, rzuci kilka złośliwych uwag na temat dziewczyny Mostowiaka. Chłopak nie wytrzyma i rzuci się na Mikołaja z pięściami! Dojdzie między nimi do ostrej bójki! Niedługo później na miejsce przyjedzie policja...

Czy Mateusz odkryje w końcu, kto skrzywdził jego dziewczynę? Wpadnie w kłopoty?

Zgwałcona Lilka wystraszy się, że jest w ciąży! Zabije się?!Zobacz więcej