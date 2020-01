"M jak miłość" odcinek 1485. Sonia będzie miała dziecko z Jankiem?! Policjant jest gotowy na dalszy krok! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1485. odcinku "M jak miłość" Sonia przeprowadzi z Jankiem poważną rozmowę i powie mu, że się w nim zakochała i może kiedyś będą mieli dzieci! O dziwo Janek nie ucieknie, tylko podejmie wyzwanie... Co z tego wyniknie? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1485. we wtorek, 14.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Sonia (Barbara Wypych) bardzo długo starała się zająć miejsce Uli (Iga Krefft) u boku Janka (Tomas Kollarik). Kiedy ona już się poddała, niespodziewanie policjant zauważył, że popełnia duży błąd. Teraz stworzą poważny związek?

Mateusz znów wda się w bójkę! Odkryje, kto zgwałcił Lilkę?Zobacz więcej

W 1485. odcinku "M jak miłość" Sonia zacznie unikać Janka, ale ten nie odpuści i postanowi dowiedzieć się, co się stało. W końcu namówi policjantkę na zwierzenia, których się nie spodziewał!

- Kiedy wczoraj zapukałeś do mojego pokoju przestraszyłam się. Bo wiem, że dla ciebie jestem tylko odskocznią. Odskocznią, dzięki której możesz zapomnieć o Uli. A ja się naprawdę w tobie zakochałam. Być może mogę sprawiać wrażenie narwanej, takiej do przodu, to ja chcę mieć cię tylko dla siebie... Mieć z tobą dziecko, stworzyć normalną rodzinę. Jeżeli to nie wchodzi w grę...

O dziwo Janek wcale się nie przestraszy, tylko zgodzi się być z Sonią na poważnie! Doda, że nie wyklucza założenia rodziny i posiadania dzieci z policjantką... Teraz już będą szczęśliwi?

Zosia przedstawi rodzinie nowego ukochanego! Tym razem dobrze ulokowała uczucia?Zobacz więcej