"M jak miłość" odcinek 1485. Zgwałcona Lilka wystraszy się, że jest w ciąży! Zabije się?! [CO SIĘ WYDARZY]

Po gwałcie Lilka kompletnie się załamie i wciąż będzie bała się, że zajdzie w ciążę. W 1485. odcinku "M jak miłość" dziewczyna zażyje dużą dawkę leków na sen... Zabije się?! Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1485. we wtorek, 14.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Niedługo w "M jak miłość" czeka nas prawdziwy dramat! Lilka (Monika Mielnicka) zostanie odurzona narkotykami na imprezie, napadnięta i zgwałcona!

Lilka zostanie zgwałcona! Nie zgłosi tego na policję?!Zobacz więcej

Najgorsze będzie to, że dziewczyna nie zechce zgłosić tej sprawy na policję, choć Mateusz (Krystian Domagała) będzie jej to doradzał. Mostowiak przysięgnie jej, że nikomu o tym nie powie, ale w 1485. odcinku "M jak miłość" zacznie śledztwo na własną rękę. Tymczasem Lilka będzie coraz bardziej załamana i ciągle będzie myśleć o tym, że mogła zajść w ciążę! Odmówi jednak pójścia do ginekologa i, żeby uspokoić nerwy, zacznie zażywać leki na sen, należące do jej matki (Dorota Chotecka)...

Czy nastolatka postanowi odebrać sobie życie? Mateusz jej nie pomoże? Tego dowiemy się wkrótce!

Paweł przeprosi Kingę za pocałunek! Bratowa mu to wybaczy?Zobacz więcej